Futuros ficam sem direção única antes de novos balanços

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street estavam sem direção única nesta segunda-feira, com os investidores aguardando balanços corporativos, particularmente da Nvidia, após as perdas significativas da semana anterior.

As expectativas crescentes de que o Federal Reserve desacelerará o ritmo dos cortes na taxa de juros e a incerteza sobre o impacto das nomeações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para seu gabinete fizeram com que os índices caíssem na sexta-feira.

O S&P 500 e o Nasdaq recuaram em relação a suas máximas recordes, registrando suas piores perdas semanais em mais de dois meses.