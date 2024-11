CVM arquiva processo contra Grupo Delta após não encontrar irregularidades

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Delta Energia informou nesta segunda-feira o arquivamento de processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decorrente de uma denúncia "caluniosa" feita por um ex-integrante de uma das comercializadoras concorrentes da companhia.

Segundo o órgão, não foi identificada nenhuma irregularidade no âmbito do Mercado de Capitais ou dos Fundos de Investimentos envolvidos no processo.

"Conforme documentos anexados, o processo foi arquivado, sendo encerrado por ausência de indícios de irregularidades", afirmou em nota.