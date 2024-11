China se compromete a abrir mercados e apoiar Hong Kong em meio a preocupações geopolíticas

Por Selena Li e Kane Wu

HONG KONG (Reuters) - A China disse aos principais executivos de Wall Street nesta terça-feira que avançará com as reformas do mercado de capitais e com a abertura de seu setor financeiro para investidores estrangeiros, ao mesmo tempo em que apoiará Hong Kong no reforço de suas credenciais como um hub financeiro global.

A promessa das autoridades chinesas na Cúpula de Investimento dos Líderes Financeiros Globais ocorre em meio às crescentes tensões geopolíticas após a eleição de Donald Trump como o próximo presidente dos Estados Unidos e uma desaceleração econômica na segunda maior economia do mundo.