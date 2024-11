Economia da Alemanha deve estagnar com o esfriamento do mercado de trabalho e iminência de tarifas

Além disso, ele alertou que "as demandas políticas por novas barreiras tarifárias representam riscos adicionais consideráveis para o comércio internacional", uma provável referência à postura protecionista do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderia afetar fortemente a economia alemã voltada para a exportação.

Um cenário doméstico sombrio ajuda a explicar uma mudança na postura do Bundesbank dentro do Banco Central Europeu, que deixou de se concentrar no combate à inflação e passou a enfatizar mais o estímulo ao crescimento por meio de custos de empréstimo mais baixos.

O alto crescimento dos salários, que até recentemente era uma fonte de preocupação com um possível novo aumento da inflação, provavelmente atingiu seu pico no terceiro trimestre, com 8,8% para acordos coletivos, e agora deve estar "visivelmente mais baixo", disse o banco central alemão.

"Em vista da fraqueza econômica de longa duração e das taxas de inflação significativamente mais baixas, é de se esperar que as próximas negociações salariais resultem em acordos visivelmente mais baixos do que nos últimos dois anos", disse.

(Reportagem de Francesco Canepa)