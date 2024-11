Estamos prontos para apoiar a Argentina, diz chefe do FMI após reunião com Milei

BUENOS AIRES (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse nesta terça-feira que teve uma "reunião produtiva" com o presidente argentino Javier Milei, acrescentando que eles "fizeram um balanço do impressionante progresso na estabilização da economia e em torná-la mais baseada no mercado".

Georgieva acrescentou em um post no X que o Fundo está pronta para apoiar a Argentina e seu povo na construção dessas conquistas.

(Por Eliana Rasewski)