Ibovespa abre estável de olho no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava estável nos primeiros negócios desta terça-feira, com as atenções voltadas para a escalada das tensões geopolíticas, especialmente o conflito entre Rússia e Ucrânia, enquanto na cena doméstica as questões fiscais permanecem no radar.

Às 10h03, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,01%, a 127.774,73 pontos. O contrato futuro do índice, com vencimento em 18 de dezembro, mostrava estabilidade.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)