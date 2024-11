STOXX 600 atinge mínima de três meses após alerta da Rússia sobre doutrina nuclear

O Kremlin disse que o objetivo da doutrina nuclear atualizada é fazer com que os inimigos em potencial entendam a inevitabilidade da retaliação russa a um ataque.

"Não acho que isso terá qualquer impacto sobre a economia ou os lucros (europeus). É apenas uma reação natural a sempre que a palavra nuclear é mencionada por qualquer chefe de Estado", disse Patrick Armstrong, diretor de investimentos da Plurimi Wealth.

"Obviamente, isso faz com que os investidores se preocupem com as possíveis desvantagens, assim como um investimento em ações é motivado pela esperança de uma vantagem. Portanto, não acho que seja nada além de retórica, e o mercado vai superar isso."

O setor automobilístico e financeiro caíam mais de 2% cada, sendo os setores mais atingidos em um declínio geral do mercado.

As próximas nomeações para secretário do Tesouro dos EUA e representante comercial do presidente eleito, Donald Trump, também estão em foco após as escolhas da semana passada para os cargos de saúde e defesa.

Investidores estão começando a questionar o efeito das políticas inflacionárias de Trump, como possíveis cortes de impostos, enquanto também aguardam os resultados da Nvidia, na quarta-feira.