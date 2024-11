Thyssenkrupp sofre impacto de 1 bilhão de euros em siderurgia

As ações do grupo, contudo, saltaram até 10% depois que analistas disseram que o ajuste pode facilitar a venda de parte da divisão de produção de aço da empresa, ao mesmo tempo em que saudaram um fluxo de caixa positivo inesperado no conglomerado como um todo.

A Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) agora está avaliada em 2,4 bilhões de euros nos livros do grupo, menos da metade do que valia há dois anos, enquanto as perspectivas para a Alemanha, maior economia europeia, continuam pouco promissoras.

Como seus pares industriais alemães, a Thyssenkrupp tem lutado contra uma economia global enfraquecida, crescente concorrência da China e altos custos, o que tem forçado o grupo a vender sua divisão siderúrgica e de navios de guerra.

As ações da Thyssenkrupp acumulam queda de 41% no ano até o momento.