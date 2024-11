Títulos soberanos do Brasil serão listados na bolsa de Londres, diz primeiro-ministro britânico Starmer

LONDRES (Reuters) - Todos os futuros títulos soberanos brasileiros serão listados na Bolsa de Valores de Londres, de acordo com um novo acordo com o Brasil, anunciou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na cúpula do G20 nesta terça-feira.

"Concordamos que todos os futuros títulos soberanos brasileiros serão listados na Bolsa de Valores de Londres, mostrando mais uma vez a atração gravitacional (do centro financeiro) da cidade de Londres", disse Starmer.

(Reportagem de Catarina Demony)