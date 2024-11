UBS BB rebaixa Embraer para "venda", mas eleva preço-alvo; ação cai

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Embraer caíam nesta terça-feira, após o UBS BB cortar a recomendação das ações de "neutra" para "venda", indicando que 2025 "pode desapontar investidores", embora tenha elevado o preço-alvo do papel de 29 para 32 dólares, conforme relatório do banco de investimento.

Os analistas do UBS BB, liderados por Alberto Valerio, disseram que estão rebaixando a recomendação por acreditar que "o mercado está excessivamente otimista" com a fabricante de aeronaves.