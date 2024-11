Walmart eleva projeções anuais com aposta em fortes compras de fim de ano

Embora a inflação não tenha oscilado muito nos últimos meses, ela segue uma tendência de queda, o que aumenta o poder de compra. O Walmart afirmou que viu ganhos de participação em diferentes faixas de renda, especialmente entre famílias de alta renda, que ganham mais de 100 mil dólares por ano.

O varejista agora prevê que as vendas líquidas consolidadas do ano fiscal de 2025 cresçam entre 4,8% e 5,1%, em comparação com as previsões anteriores de crescimento entre 3,75% e 4,75%.

A empresa também espera que o lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2025 fique entre 2,42 e 2,47 dólares, comparado à previsão anterior de 2,35 e 2,43 dólares.

MAIOR PODER DE COMPRA

No terceiro trimestre encerrado em 31 de outubro, as vendas comparáveis do Walmart nos Estados Unidos subiram 5,3%, superando as estimativas dos analistas de um aumento de 3,61%, segundo dados compilados pela LSEG.

A empresa tem investido bilhões em automação em sua cadeia de suprimentos para ajudar a estocar produtos mais frescos e melhorar os prazos de entrega, já que os consumidores estão cada vez mais optando pela conveniência de comprar alimentos online.