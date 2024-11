CMN exige que instituições financeiras divulguem relatório de informações de sustentabilidade

O S1 reúne bancos com porte igual ou superior a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) ou atividade internacional relevante. No S2 estão instituições com porte de 1% a 10% do PIB. Já o S3 abarca instituições com porte de 0,1% a 1% do PIB.

"As instituições que publicarem, de forma voluntária, suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o padrão internacional deverão divulgar também o relatório de sustentabilidade", informou o BC em nota. "A medida determina ainda que o relatório deve ser objeto de asseguração razoável por auditor independente."

A aplicação da resolução não será imediata. A obrigatoriedade da divulgação do relatório se dará a partir do exercício social de 2026 no caso do S1 e S2 e a partir de 2028 no caso do S3 e de instituições que publicam voluntariamente demonstrações financeiras consolidadas adotando o padrão IFRS.

"A Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, de modo a possibilitar que as instituições que o assim desejem possam elaborar e divulgar, de forma antecipada, o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade de acordo com os padrões internacionais."

FGC

Em outra resolução, o CMN incluiu no rol de instrumentos financeiros objetos de garantia ordinária do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD).