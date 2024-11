Petrobras aprova R$20 bi em dividendo extraordinário e investimentos de US$111 bi até 2029

O diretor financeiro da petrolífera, Fernando Melgarejo, havia adiantado no início do mês que a companhia poderia anunciar dividendos extraordinários após a aprovação do novo plano de negócios, já considerando novas diretrizes que seriam consolidadas.

No novo planejamento, a companhia reduziu o caixa mínimo de referência para 6 bilhões de dólares, ante os 8 bilhões anteriores. Além disso, elevou o limite da dívida bruta para 75 bilhões de dólares, ante 65 bilhões antes.

"O aumento do teto da dívida considera métricas de alavancagem robustas, mesmo em cenários de baixos preços do contrato de referência do petróleo Brent, além de proporcionar maior flexibilidade em relação à crescente relevância dos afretamentos na dívida bruta", disse a companhia em comunicado ao mercado.

Segundo a Petrobras, o fluxo de caixa livre permitirá estimativa de "sólidos dividendos", projetando de 45 bilhões a 55 bilhões de dividendos ordinários no cenário-base, com flexibilidade para pagamentos extraordinários de até 10 bilhões de dólares no período do plano.

INVESTIMENTOS

Já no campo dos investimentos, o colegiado aprovou proposta da companhia de 111 bilhões de dólares até 2029, que já havia sido mencionada preliminarmente ao mercado no início da semana ao mercado, em movimento que reduziu levemente a participação dos investimentos para a área de Exploração e Produção (E&P) de petróleo e gás ante o plano plurianual anterior.