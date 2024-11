Governo prevê investimentos de R$452 mi em leilão de energia na Amazônia em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou nesta quinta-feira, em Belém (PA), portaria autorizando a realização de leilão de sistemas isolados, com previsão de 452 milhões de reais em investimentos.

A expectativa do governo com o leilão, que deve ser realizado em maio de 2025, é contratar 49 MW para atendimento de 169 mil pessoas em dez localidades da Amazônia Legal, sendo inicialmente uma no Estado do Pará e nove no Amazonas, segundo nota do ministério.

Segundo o ministério, do total dos projetos do leilão, 22% deverão ser energias renováveis, "medida alinhada" às metas estipuladas pelo programa Energias da Amazônia, criado pelo Ministério de Minas e Energia.