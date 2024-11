Ibovespa recua com bancos e ceticismo do mercado sobre pacote fiscal

- VALE ON fechou com queda marginal de 0,1%, apesar do avanço nos futuros de minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,39%, a 777,50 iuanes (107,38 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN subiu 0,29%, com agentes à espera de mais detalhes do plano de negócios da estatal entre 2025 e 2029, que tem divulgação prevista esta quinta-feira. O papel também seguiu a alta nos preços do petróleo no exterior, em meio à escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, na qual o barril de Brent, referência para a petrolífera, fechou com valorização de 1,95%, a 74,23 dólares.

- GERDAU PN avançou 0,41%, após iniciar o pregão no vermelho. A siderúrgica anunciou pela manhã acordo para comprar as participações de Sumitomo Corporation (39,53%) e The Japan Steel Works (1,74%) na Gerdau Summit em uma operação de cerca de 32,6 milhões de dólares, passando a deter 100% do capital social da companhia.

- BRF ON ganhou 3,28%, na segunda sessão de alta para a companhia, uma das maiores empresa de alimentos do mundo. A processadora anunciou na véspera a aquisição de uma fábrica de processados na província de Henan, na China, na qual investirá cerca de 460 milhões de reais para fincar posição como produtora no gigante asiático. A previsão é que a nova unidade produtiva esteja operando sob a gestão da BRF ainda no primeiro trimestre de 2025.

- EMBRAER ON subiu 3,32%, em meio à elevação do seu preço-alvo a 55 dólares, de 40 anteriormente, pelo BofA Global Research, que reiterou recomendação de "compra" para o papel e destacou uma carteira de pedidos firmes crescente e uma gestão proativa da cadeia de suprimentos por parte da fabricante de aviões.