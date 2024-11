Ibovespa recua na abertura com mercado à espera de pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha queda nos primeiros negócios desta quinta-feira, retorno de feriado no Brasil, em meio à ansiedade de investidores por um anúncio de corte de gastos pelo governo federal, após o encerramento da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Às 10h04, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,22%, a 127.769,29 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, mostrava decréscimo de 0,87%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)