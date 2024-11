JBS planeja investir US$2,5 bi na Nigéria

"A JBS irá desenvolver um plano de investimento de cinco anos, que abrangerá estudos de viabilidade, projetos preliminares das instalações, estimativas orçamentárias e um plano de ação para desenvolvimento da cadeia de suprimentos", afirmou a empresa sem citar quando o plano poderá ser concluído.

Se efetivado, o plano deve elevar o percentual de receita que a JBS obtém do continente africano, região que junto com o Oriente Médio a empresa obteve cerca de 3% do faturamento no ano passado, segundo dados da companhia.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Fabrício de Castro)