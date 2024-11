Minério de ferro sobe enquanto traders avaliam demanda ante estoques portuários elevados

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta quinta-feira para os níveis mais altos em mais de uma semana, com os investidores e traders avaliando a demanda firme de curto prazo em relação aos estoques portuários elevados, enquanto aguardavam novas pistas sobre as perspectivas de consumo do minério na China, principal mercado consumidor.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,39%, a 777,5 iuanes (107,38 dólares) a tonelada. Mais cedo, atingiu 782,5 iuanes, maior valor desde 8 de novembro.

O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura avançava 0,74%, a 101,85 dólares a tonelada. O contrato alcançou mais cedo o nível mais alto desde 11 de novembro, a 102,3 dólares.