Montadoras pedem que Trump mantenha créditos fiscais para veículos elétricos e que incentive carros autônomos

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O grupo que representa as principais montadoras, incluindo General Motors, Toyota Motor Corp e Volkswagen, pediu ao presidente eleito dos EUA Donald Trump para manter os créditos fiscais para compras de veículos elétricos e que ele tome medidas para acelerar a implantação de carros autônomos.

A Aliança para Inovação Automotiva, em uma carta de 12 de novembro a Trump, não divulgada anteriormente, também levantou preocupações sobre as regras de emissões de veículos, citando "regulamentações federais e estaduais de emissões (particularmente na Califórnia e Estados afiliados) que estão desalinhadas com as realidades atuais do mercado automobilístico e aumentam os custos para os consumidores".