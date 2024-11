Moraes confirma validade de acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes confirmou nesta terça-feira a validade de acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, segundo a assessoria de comunicação do STF.

Após três horas de audiência, Moraes confirmou a validade da colaboração premiada de Cid. O ministro considerou que o colaborador esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. As informações do colaborador seguem sob apuração das autoridades competentes, informou o tribunal.