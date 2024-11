PF indicia Bolsonaro, ex-ministros e militares por tentativa de golpe de Estado

"Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito."

As investigações, de acordo com a nota da PF, apontaram que os investigados se estruturaram por meio da divisão de tarefas, o que permitiu identificar seis núcleos: o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o responsável por incitar militares a aderirem a um golpe de Estado, o jurídico, o operacional de apoio a ações golpistas, um de inteligência paralela e um operacional de cumprimento de medidas coercitivas.

Segundo uma das fontes com conhecimento da investigação, ao menos em dois momentos ocorreram ações de integrantes do governo Bolsonaro ou de pessoas ligadas a ele para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ou para derrubá-lo do governo.

O primeiro ocorreu entre novembro e dezembro daquele ano, quando integrantes ligados ao então governo articularam uma série de ações para assassinar Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Outro momento ocorreu nas ações do dia 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores de Bolsonaro saíram de um acampamento montado na porta do QG do Exército em Brasília para invadir as sedes dos Três Poderes da República e depor o governo Lula, legitimamente empossado uma semana antes.

O caso, segundo essa fonte da PF, envolveu o uso sistematizado de uma "milícia digital" se valendo da estrutura do Estado -- chamada de gabinete do ódio -- com o objetivo de descredibilizar o processo eleitoral e, com a derrota de Bolsonaro no pleito de 2022, tentar mobilizar apoiadores para derrubar o atual governo.