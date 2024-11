STOXX 600 interrompe série de 4 dias de perdas com impulso da energia e tecnologia

As incertezas em torno da escalada do conflito entre a Ucrânia e a Rússia elevavam os preços do petróleo, levando a ganhos no setor de energia, que subiu 1,3%.

A Ucrânia disse que a Rússia disparou o que pareceu ser um míssil balístico intercontinental contra a cidade de Dnipro nesta quinta-feira.

As ações do setor de defesa subiram 1,5%.

Os ativos considerados seguros têm avançado, com o ouro, o franco suíço e o dólar em alta no dia. [GOL/] [FRX/]

As seguradoras subiram 1,6%, impulsionadas por uma alta de 3,1% na Zurich Insurance, após metas otimistas da empresa para três anos, e um aumento de 6,8% na PZU, da Polônia, após os resultados do terceiro trimestre.

"Não estamos vendo essas preocupações geopolíticas realmente refletidas no mercado de ações. Vimos um pouco de nervosismo, o que está limitando os ganhos, em vez de criar um grande clima de baixa demanda por risco no mercado", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.