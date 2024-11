V.tal faz acordos de energia para data centers com Atlas Renewable e Atiaia Renováveis

Com uma rede terrestre de fibra ótica de mais de mais 450 mil quilômetros, além de 26 mil quilômetros de cabos submarinos, a V.tal nasceu com a compra da unidade de fibra ótica da Oi, em 2021, e é controlada por fundos de investimentos do BTG Pactual, do fundo soberano de Cingapura GIC e do fundo de pensão do Canadá CPP Investments.

"A decisão de autoproduzir energia 100% renovável é estratégica, pois não só se alinha ao nosso compromisso de sustentabilidade... mas também atende às necessidades de nossos clientes. Eles estão focados na busca de soluções de negócios mais eficientes e sustentáveis, convergindo para uma visão integrada de 'ESG' e de crescimento econômico", disse Bruno Giovenazzi, CFO da V.tal e da Tecto.

A Atlas já havia adiantado planos de lançar novo projeto solar de grande porte com um data center como o principal consumidor da energia, junto de uma diversificação de seu portfólio de clientes.

O setor de data centers começa a despontar no Brasil como demandante relevante de energia, tanto para processamento de nuvem quanto para a nova fronteira da inteligência artificial. Contratos de longo prazo assinados desde 2021 para fornecimento de energia renovável para essas instalações já somam 7,7 bilhões de reais, segundo levantamento realizado pela consultoria especializada Clean Energy Latin America (CELA).

(Por Letícia Fucuchima)