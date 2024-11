BCE continuará reduzindo juros, mas discussão de dezembro deve esperar, diz Nagel

FRANKFURT (Reuters) - Os dados fracos de PMI para a economia da Alemanha apenas confirmam a situação ruim do país e a discussão sobre o tamanho do próximo corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu precisa esperar, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.

"Eles estão mais ou menos confirmando o quadro geral de que a economia alemã está estagnada este ano, e o início do próximo ano será complicado, com certeza", disse Nagel sobre os novos dados de PMI divulgados nesta sexta-feira.

Ele acrescentou que as novas projeções econômicas do BCE, previstas para pouco antes da reunião de política monetária de 12 de dezembro, serão cruciais para a decisão de juros, de modo que a discussão sobre o movimento deve esperar, mesmo que esteja claro que mais cortes ocorrerão no próximo ano.