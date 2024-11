Dólar tem leve baixa com realização de lucros em meio à aversão global ao risco

A força da moeda norte-americana no exterior também tinha impulso da fraqueza do euro, após dados ruins no início da manhã.

A atividade empresarial da zona do euro piorou de forma surpreendente neste mês, com contração do setor de serviços e o setor industrial afundando ainda mais na recessão, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta.

No Brasil, o real operava na contramão de seus pares, uma vez que os patamares altos atingidos pelo dólar ao longo desta semana levavam investidores a realizar lucros.

"O pré-mercado indicava aqui um movimento de aversão a risco. Então, esperava ter visto o dólar em alta pela manhã, até alinhado com o movimento no exterior", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"Então nos resta concluir que se trata de movimento pontual, de realização (de lucros) após o preço bater 5,80 reais. Não deve durar. Acho que uma alternância de sinal deve vir em breve", completou.

A espera do mercado por medidas de contenção de gastos a serem anunciadas pelo governo ficava de lado nesta sessão, já que estava claro que o anúncio deve ocorrer somente na próxima semana.