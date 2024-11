Hypera recebe financiamento de R$363,8 mi do BNDES para expansão de operações

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O grupo farmacêutico Hypera Pharma garantiu financiamento de cerca de 363,8 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver, em sua subsidiária Brainfarma, uma planta-piloto, uma fábrica de medicamentos oncológicos e um centro de pesquisa, conforme anunciado pelo banco de fomento nesta sexta-feira.

O financiamento também inclui recursos para uma nova fábrica onde será produzido o princípio ativo do Buscopan, disse o BNDES em comunicado. O crédito do banco de fomento representa cerca de 88% do valor total a ser investido no projeto do grupo privado.