Índices da China têm pior dia em seis semanas com balanços e temores por Trump

O índice CSI300 perdeu 3,1%, com o subíndice do setor financeiro recuando 3,38%, o setor de bens de consumo básicos caindo 2,96%, o setor imobiliário com baixa de 2,95% e o setor de saúde contraindo 3,8%.

As empresas de biotecnologia e as corretoras lideraram o declínio, caindo mais de 4% cada.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,89%.

"Não parece que uma única notícia provocou as vendas de hoje... Se observarmos os setores mais atingidos, parece que o mercado está um pouco preocupado com a futura política dos EUA contra a China", disse Steven Leung, diretor executivo de vendas institucionais da UOB Kay Hian.

Uma pesquisa da Reuters nesta semana mostrou que o novo governo Trump poderia impor tarifas de quase 40% sobre as importações chinesas no início do próximo ano.

Enquanto isso, a gigante do comércio eletrônico PDD Holdings e a plataforma de buscas online Baidu divulgaram resultados trimestrais abaixo do esperado, indicando que a economia chinesa continua enfrentando desafios, apesar das recentes medidas de estímulo.