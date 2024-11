Itaú BBA vê Eztec e Alpargatas fora do Ibovespa em próximo rebalanceamento

Os analistas também destacaram Copel e Direcional como ações que estão próximas do limite de inclusão, com base no modelo do banco, e que podem potencialmente aparecer nas prévias oficiais da B3, a depender de mudanças em sua negociabilidade no futuro.

"Além das inclusões de POMO4, PSSA3 e SMFT3, nosso modelo também prevê mudanças no peso de duas ações: PETR3 e ITUB4", acrescentaram, referindo-se às ações ordinárias da Petrobras e às preferenciais do Itaú Unibanco.

"No primeiro caso, o peso das ações está em curso de ser limitado pelos seus índices de negociabilidade, enquanto o último tem aumentado seu índice de negociabilidade desde o rebalanceamento passado, permitindo um peso maior neste rebalanceamento."

A primeira prévia do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2025 está prevista para 2 de dezembro, seguida de mais duas prévias em 16 de dezembro e 2 de janeiro.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)