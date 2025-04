"Tarifaço" de Trump abre caminho do Brasil para novos parceiros comerciais

Nossa pauta exportadora é muito ancorada nos produtos vindos do agronegócio e do setor extrativista. Perder um parceiro importante nesse sentido é de difícil reposição, porque você não tem outros mercados que absorvam esses setores.

Pedro Brites, professor de Relações Internacionais da FGV

Entrada imediata das tarifas é recebida com preocupação. O curto espaço para aperfeiçoar as estratégias é visto como empecilho para os exportadores, que já têm contratos firmados com os compradores internacionais. "É provável que a gente veja a partir do segundo semestre um impacto significativo sobre esses setores [alvos das taxas]", estima Brites.

Haddad cita "posição privilegiada" do Brasil para enfrentar guerra comercial. Em entrevista ao jornal Financial Times, o ministro da Fazenda destacou o vínculo nacional com os três grandes blocos econômicos do mundo. Na ocasião, o Brasil ainda não havia sido alvo de nenhuma medida exclusiva assinada por Trump.

Negociação

Governo tenta limitar efeitos nocivos do "tarifaço" de Trump. A tentativa de negociar com os Estados Unidos é o primeiro passo defendido pelo presidente Lula. Em entrevista coletiva no último sábado, no Vietnã, o chefe do Executivo garantiu que o governo vai "gastar todas as palavras do dicionário de negociação" para debater o assunto.

Negociação com os EUA ocorrerá na próxima semana. O encontro na tentativa de formalizar um acordo bilateral foi marcado em telefonema entre ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer. A conversa aconteceu horas antes do anúncio das tarifas.