Acidente com ônibus deixa 17 mortos em União dos Palmares (AL)

Diante do acidente, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou luto oficial de três dias em respeito às vidas perdidas.

"Determinei a total mobilização do Estado, com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas, que já estão sendo atendidas nas unidades de Saúde do Estado, em Maceió e União dos Palmares", adicionou o governador em nota.

Em sua conta no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas.

(Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)