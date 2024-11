Ministro alemão vê UniCredit abandonando planos de fusão com Commerzbank

BERLIM (Reuters) - O Ministro das Finanças da Alemanha, Joerg Kukies, disse neste domingo que não espera que o UniCredit leve adiante seus planos de aquisição do Commerzbank, da Alemanha, devido às objeções levantadas pelo governo de Berlim.

O banco número 2 da Itália tem pressionado por uma aquisição desde que comprou uma parte acionária importante no Commerzbank em setembro, enquanto a instituição bancária alemã tem aprimorado sua defesa, já que busca permanecer independente.

“Temos uma postura muito crítica em relação a isso, e o diretor do UniCredit disse que não quer ignorar as críticas do governo alemão. Portanto, espero que ele não o faça", disse Kukies à emissora pública ARD.