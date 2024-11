Ata do Fed pode mostrar início de debate sobre até onde ir com os cortes nos juros

Mas até onde eles irão depois disso continua sendo uma questão em aberto, com a expectativa de que a ata da reunião do Fed deste mês mostre o início de um debate que moldará o cenário financeiro enfrentado pelo novo governo Trump.

A ata será divulgada às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira e fornecerá um relato detalhado da sessão de 6 e 7 de novembro, na qual as autoridades lidaram com dados que mostram um crescimento econômico mais forte do que o esperado e uma inflação maior do que a esperada.

Embora o crescimento do emprego tenha perdido força em outubro, a sensação entre as autoridades é de que a economia dos EUA continua a superar as expectativas.

"É realmente notável o desempenho da economia dos EUA, com forte crescimento, um mercado de trabalho forte e inflação em queda", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa em 7 de novembro, depois que o banco central anunciou que o corte da taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4,50% a 4,75%.

"Estamos caminhando para uma postura mais neutra... Teremos de ver até onde os dados nos levarão... Não estou descartando nem considerando (dezembro)", disse Powell sobre os planos do Fed de tornar a política monetária menos restritiva e, eventualmente, não estimular nem restringir a atividade econômica.

Os comentários públicos desde a reunião, que geralmente refletem as posições estabelecidas durante os dois dias de deliberações, mostraram uma ampla divisão entre as autoridades do Fed que acham que a política monetária pode já estar próxima do nível neutro e, como resultado, perto de um possível ponto de parada para os cortes nos juros, e aqueles que esperam um ciclo de corte provavelmente mais prolongado.