PF aponta envolvimento direto de Bolsonaro em tentativa de golpe e "pleno conhecimento" de plano para matar Lula

O relatório afirma que o golpe de Estado só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro, "como a resistência dos comandantes da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Baptista Junior, e do Exército, general Freire Gomes, e da maioria do Alto Comando, que permaneceram fiéis à defesa do Estado Democrático de Direito, não dando o suporte armado para que o então presidente da República consumasse o golpe de Estado".

O então comandante da Marinha, Almir Garnier, por outro lado, se colocou à disposição para levar adiante o planejado golpe, segundo a PF.

Segundo o relatório, um encontro com os chefes das Forças foi convocado por Bolsonaro no dia 7 de dezembro de 2022, com a presença do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, no Palácio da Alvorada, com o objetivo de apresentar uma minuta presidencial para que aderissem ao plano de golpe.

Bolsonaro foi indiciado na semana passada com mais 36 pessoas -- incluindo Garnier, Paulo Sérgio e outros ex-ministros do governo -- pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa.

Bolsonaro nega ter cometido qualquer crime e disse na segunda-feira que nunca discutiu golpe “com ninguém”. Procurada nesta terça após a divulgação do relatório da PF, a defesa do ex-presidente disse que ainda estava lendo o documento para então se pronunciar.

As defesas de Garnier e de Paulo Sérgio não responderam a pedidos de comentário de imediato.