Wall Street sobe com impulso de ações de tecnologia, mercados avaliam ameaças tarifárias e ata do Fed

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em alta nesta terça-feira, com a recuperação das ações de tecnologia, enquanto investidores digeriam promessas de imposição de tarifas do presidente eleito norte-americano Donald Trump sobre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e a ata da última reunião do Federal Reserve.

O Dow Jones subiu 0,28%, para 44.860,31 pontos. O S&P 500 ganhou 0,57%, para 6.021,60 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,63%, para 19.174,30 pontos.