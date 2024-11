Boliviana YPFB firma contrato para viabilizar exportação de gás argentino ao Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunciou que firmou o primeiro contrato internacional para viabilizar a exportação de gás natural argentino ao Brasil por meio de infraestrutura de transporte da Bolívia, disse a companhia em nota em seu site na terça-feira.

O contrato envolve a francesa TotalEnergies e o Grupo Matrix Energia do Brasil, que confirmaram a assinatura à Reuters, sem dar mais detalhes. YPFB não detalhou no comunicado o volume que o contrato vai viabilizar.

O governo brasileiro tem citado a importação de gás da Argentina como uma forma de aumentar a oferta do insumo e reduzir preços no Brasil, enquanto os argentinos trabalham para reverter o fluxo de um gasoduto, para que o insumo chegue aos brasileiros via Bolívia.