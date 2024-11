BYD pede que fornecedores reduzam preços à medida que guerra de preços no setor se intensifica

No entanto, um executivo da BYD disse nesta quarta-feira em sua conta no Weibo que a montadora chinesa estabelece metas de redução de preços para os fornecedores ao fazer compras em grande escala. Essas metas são negociáveis e não obrigatórias, acrescentou ele.

"As negociações anuais de preços com os fornecedores são uma prática comum na indústria automotiva", disse o gerente geral do Departamento de Marca e Relações Públicas da BYD, Li Yunfei, em sua publicação. Ele não se referiu ao email vazado.

A BYD tem promovido vários descontos nos preços de seus veículos desde que a guerra com a Tesla iniciou no ano passado. Essa postura agressiva a ajudou a desbancar sua rival norte-americana como a maior vendedora de veículos elétricos do mundo, embora a maioria dos carros da BYD seja vendida na China.

A BYD liderou as classificações de vendas de automóveis da China com uma participação de 15,8% do mercado geral nos primeiros nove meses.

No ano passado, a montadora ficou atrás apenas das vendas combinadas das duas joint ventures da Volkswagen na China.

(Por Liz Lee, redação de Pequim e Brenda Goh)