Estímulo do BCE não é uma varinha mágica para falhas estruturais, diz Schnabel

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve cortar as taxas de juros apenas gradualmente e não reduzi-las a um nível que estimule o crescimento, já que isso não resolveria as falhas estruturais profundas da economia, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, à Bloomberg.

Investidores esperam que o BCE corte as taxas de juros em todas as suas próximas reuniões pelo menos até junho próximo, e a taxa de depósito de 3,25% deve agora terminar 2025 em 1,75%, um nível suficientemente baixo - na opinião de muitos economistas - para começar a estimular o crescimento.

Schnabel, no entanto, pareceu rejeitar essas apostas, argumentando que o estímulo do banco central não resolve questões estruturais e até mesmo desperdiça um valioso espaço de política monetária para quando um choque econômico exigir uma ação rápida do BCE.