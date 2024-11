Ibovespa fecha em queda com piora na percepção fiscal antes de pacote

- MAGAZINE LUIZA ON desabou 9,4%, em sessão de ajustes, após três altas seguidas, quando contabilizou um ganho de 16,4%. O movimento teve endosso do forte avanço das taxas dos contratos de DI em razão do noticiário fiscal, que pesou no setor, com o índice de consumo na B3 perdendo 2,92%.

- LWSA ON fechou em baixa de 9,13%, tendo com pano de fundo relatório do Citi cortando a recomendação da ação de "compra/alto risco" para "neutra/alto risco", enquanto preço-alvo do papel caiu de 6,9 para 4,9 reais. TOTVS ON, que também sofreu um "downgrade", caía 1,25%.

- CYRELA ON recuou 6,77%, também devolvendo parte de ganhos recentes -- em três sessões até a terça-feira acumulou uma alta de 5,7% -- em dia mais negativo para construtoras, também na esteira do movimento da curva futura de juros, com o índice do setor imobiliário na B3 perdendo 4,72%.

- NATURA&CO ON avançou 3,06%, ganhando fôlego à tarde após anunciar durante o pregão que chegou a um acordo, em princípio, com credores quirografários da Avon Products e suas afiliadas devedoras, no âmbito do processo de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos.

- VALE ON subiu 1,22%, apoiada na alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 1,08%, a 792,0 iuans (109,19 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuou 0,36%, em dia de variações modestas do preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou praticamente estável.