Índice da França lidera perdas devido à preocupação com o orçamento

Por Ankika Biswas

(Reuters) - As ações francesas atingiram uma mínima de mais de três meses nesta quarta-feira, com os investidores preocupados com a capacidade do governo de aprovar seu orçamento, enquanto as preocupações contínuas com as possíveis tarifas dos Estados Unidos mantiveram as ações automobilísticas sob pressão.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,2%. O principal índice de ações da França caiu mais de 1% durante a sessão, atingindo seu nível mais baixo desde agosto. Ele fechou em queda de 0,7%.