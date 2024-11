Petrobras anuncia venda de participação de 25% no Campo de Tartaruga

A petroleira disse que a eventual cessão da participação não impactará as demais atividades da companhia na região, nem a sua força de trabalho própria ou terceirizada, por se tratar de um campo não operado pela Petrobras.

"A decisão de desinvestimento leva em conta tratar-se de ativo não operado, sem sinergia com o portfólio da companhia", afirmou a estatal, acrescentando que a produção total do Campo é menor que 1% da produção total do Estado de Sergipe.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)