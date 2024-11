BC vende 14.500 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu apenas 14.500 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem nesta quinta-feira, em meio a uma sessão de enorme desvalorização do real, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio de um projeto de reforma do Imposto de Renda pelo governo.

No leilão realizado entre 11h30 e 11h40, o BC vendeu 1.000 contratos de swap cambial para 2 de maio de 2025 e outros 13.500 contratos de swap cambial para 1º de outubro de 2025. Ambos os contratos visam a rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

A autarquia vem realizado diariamente (dias úteis) leilões de swap cambial neste ano. Desde 12 de novembro, quando o BC começou a ofertar os swaps para 2 de janeiro de 2025, todos os contratos ofertados foram vendidos.