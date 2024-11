Produção de etanol do Brasil cresce com impulso do milho após queda na safra de cana

Agora a Conab estima a produção de etanol de cana em 28,86 bilhões de litros, cerca de 300 milhões de litros a mais na comparação com a projeção de agosto, com mais cana sendo direcionada ao combustível em detrimento do açúcar em meio a uma safra menor. Ainda assim, o volume será 2,8% menor do que em 2023/24.

Já a produção de etanol de milho do país deverá somar 7,2 bilhões de litros, contra 6,9 bilhões na previsão de agosto, e agora está estimada para avançar 22,1% na comparação com a temporada passada.

O avanço do etanol de milho acontece com novos projetos e expansões entrando em operação, o que deve se repetir nos próximos anos.

"O contínuo investimento no setor, incluindo novas plantas industriais e ampliações de parte das unidades existentes, deve incrementar mais 2.500 mil metros cúbicos (2,5 bilhões de litros) nos próximos quatro anos", afirmou a Conab, ao comentar as perspectivas para o Mato Grosso, maior Estado produtor de milho e de etanol a partir do cereal no Brasil.

Segundo relatório da Conab, as expectativas para a produção mato-grossense são otimistas, tendo em vista, principalmente, a "matéria-prima farta e de baixo custo, associada à oportunidade de maior participação no mercado alcooleiro no Sudeste, o maior consumidor do país".

A produção de etanol de milho avança em momento em que a Petrobras demonstra planos de voltar ao setor do biocombustível, com projeto de investimentos de 2,2 bilhões de dólares até 2029.