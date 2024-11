Ibovespa cai 2% e marca mínima desde junho após pacote fiscal desapontar

O volume financeiro somou 27,72 bilhões de reais, acima da média diária do ano, de 23,6 bilhões de reais, e da média do mês, de 26,5 bilhões de reais, mesmo com a ausência de negócios em Wall Street em razão de feriado nos Estados Unidos.

"O governo anunciou um pacote complexo, mas modesto, de medidas fiscais", afirmou o diretor de pesquisa macroeconômica para América Latina do Goldman Sachs. "O pacote não é ambicioso, nem está alinhado com o que o cenário macro atual exige."

O governo detalhou nesta quinta-feira seu pacote fiscal prometido a semanas e esboçado na véspera, argumentando que as medidas assegurarão a estabilidade do arcabouço fiscal ao trazer uma economia de 71,9 bilhões de reais nos próximos dois anos, com impacto estimado de 327 bilhões de reais até 2030.

As medidas também incluíram mudanças no imposto de renda, com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física e taxação maior para quem ganha mais.

O dólar ultrapassou os 6 reais pela primeira vez na história em termos nominais e as taxas dos contratos de DI dispararam, o que reverberou na bolsa, pressionando papéis sensíveis à economia doméstica e endossando ações de exportadores.

De acordo com o analista Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, o pacote frustrou a expectativa do mercado, que esperava algo melhor, mas percebeu que as medidas não serão suficiente para diminuir a relação dívida/PIB do país.