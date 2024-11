Participação chinesa em investimento direto no Brasil cai a menor nível em 7 anos em 2023

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - A participação da China no investimento direto no Brasil (IDP) caiu ao menor nível em sete anos em 2023, de acordo com novos dados do Banco Central, enquanto os Estados Unidos ampliaram sua liderança acumulando uma parcela recorde dos investimentos no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A China, maior parceiro comercial do Brasil, respondeu por 44,9 bilhões de dólares do estoque do IDP, ou apenas 4,28% do total, de acordo com um relatório anual do BC divulgado esta semana.