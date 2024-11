Brookfield está perto de acordo para venda de shoppings para Iguatemi, dizem fontes

Conforme o acordo, a Iguatemi concluirá o processo de due diligence com o objetivo de assinar o contrato final com a Brookfield até o encerramento de 2024.

Inicialmente, a transação envolveria apenas a BB Asset e a Iguatemi. No entanto, o grupo decidiu incluir outros investidores devido às atuais condições desfavoráveis do mercado para fundos de investimento imobiliário que buscam levantar novos capitais. As conversas com esses investidores adicionais estão em andamento, disseram três das fontes.

A BB Asset não quis comentar.

No início deste ano, a BB Asset, por meio de um de seus fundos, e a Iguatemi também compraram uma participação no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, da Brookfield.

A Brookfield, com aproximadamente 1 trilhão de dólares em ativos em mais de 30 países, tem suas origens em uma empresa de prestação de serviços públicos fundada em 1899 em São Paulo, Brasil.