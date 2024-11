Europeu STOXX 600 avança com ações de tecnologia

As ações do setor automotivo ficaram entre as mais combalidas em novembro, prejudicadas por preocupações de que as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sobre o México poderiam ser mais prejudiciais para os fabricantes de automóveis europeus do que quaisquer tarifas diretas sobre os produtos da UE.

As ações de defesa, por outro lado, foram as que mais ganharam entre os setores, em grande parte devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,07%, a 8.287,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,03%, a 19.626,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,78%, a 7.235,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 33.414,56 pontos.