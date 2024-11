Governo inclui 91 blocos de petróleo em oferta permanente e prevê arrecadar R$2,4 bi

Entre as novas fronteiras exploratórias, a pasta destaca a Margem Equatorial brasileira, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, região com maior potencial para novas descobertas de petróleo mas que contém também enormes desafios socioambientais.

Projeções da EPE apontam um potencial de 5 bilhões de barris de petróleo recuperáveis somente na Foz do Amazonas - onde a Petrobras tenta licenciamento para perfurar um poço exploratório -, enquanto a produção da Margem Equatorial pode chegar a 1 milhão de barris por dia.

Outra fronteira na mira do governo é a exploração e produção de gás não convencional, ou "fracking". De acordo com o ministério, o Brasil poderia dobrar a produção de gás apenas com a exploração de recursos não convencionais, dadas as grandes reservas nacionais.

(Por Marta Nogueira e Letícia Fucuchima)