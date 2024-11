Ibovespa ensaia melhora com apoio de Vale, mas sem tirar fiscal do radar

Nos Estados Unidos, as bolsas tinham um viés positivo na volta do feriado, em sessão que terá duração mais curta, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano eram negociados em baixa, o que proporcionava apoio a alguma correção no pregão brasileiro.

DESTAQUES

- VALE ON era negociada com elevação de 2,4%, favorecida pelo avanço dos futuros do minério de ferro no exterior. A mineradora também divulgou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de 0,52 real em JCP por ação, com pagamento previsto para março do próximo ano. A data de corte é 11 de dezembro.

- MINERVA ON avançava 4,96%, uma vez que o setor tende a se beneficiar da valorização do dólar ante o real, que nesta sessão renovou máximas históricas, chegando a 6,11 reais, antes de perder fôlego e voltar para 5,98 reais. JBS ON subia 1,92%, MARFRIG ON valorizava-se 1,47% e BRF ON também apurava alta de 1,47%.

- LOCALIZA ON caía 4,56%, afetada pelas perspectivas de taxas de juros mais elevadas por mais tempo no Brasil.

- ALLOS ON cedia 2,21%, tendo também como pano de fundo relatório do JPMorgan cortando a recomendações da ação, assim como dos papéis de Multiplan e Iguatemi, para "neutra", avaliando que os juros mais altos continuarão punindo o setor de shopping centers. MULTIPLAN ON era negociada em baixa de 1,01% e IGUATEMI UNIT recuava 1,5%.