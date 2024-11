Ibovespa fecha em alta, mas tem maior perda semanal desde setembro com preocupação fiscal

Nesta sexta-feira, dados do Banco Central mostraram que a dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB fechou outubro em 78,6%, contra 78,2% no mês anterior, enquanto a da dívida líquida foi a 62,1%, de 62,4%, o que corroborou as preocupações sobre o endividamento no país.

Na visão do gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a trégua na bolsa paulista após duas sessões seguidas de baixa, com o Ibovespa trabalhando abaixo de 124 mil pontos mais cedo, teve ajuda de declarações dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Em ação coordenada, informada ao ministro da Fazenda na véspera, de acordo com uma fonte, Lira e Pacheco exaltaram a importância das medidas fiscais e enfatizaram que o debate da isenção do IR não será feita agora no Parlamento, com sua aprovação condicionada à existência de espaço fiscal.

"Eles conseguiram trazer alguma tranquilidade ao mercado nesta sessão, uma vez que de forma coordenada reforçaram o compromisso do Congresso em só aprovar medidas que respeitem o equilíbrio do arcabouço fiscal", destacou o gestor da Ace.

O Ibovespa renovou máximas no final do pregão, após o Banco Central divulgar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o economista Nilton David, head trader do banco Bradesco, para assumir a diretoria de Política Monetária a partir de janeiro, no lugar de Gabriel Galípolo.

No exterior, as bolsas norte-americanas tiveram uma sessão encurtada na volta do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, mas positiva, com o Dow Jones e o S&P 500 marcando recordes. Os rendimentos dos Treasuries, por sua vez, recuaram.