Índices da China registram ganho mensal com expectativa de dados positivos e estímulos

O subíndice do setor de chips subiu 2,38%, o setor de bens de consumo básicos teve alta de 0,95% e o índice do setor imobiliário avançou 0,75%.

As ações de Hong Kong também subiram, com o índice Hang Seng ganhando 0,29%.

No entanto, por serem mais sensíveis à confiança dos investidores internacionais em relação à China, as ações registraram um segundo mês de perdas em meio às incertezas geopolíticas e aos riscos tarifários que se aproximam.

A atividade industrial da China provavelmente se expandiu modestamente pelo segundo mês consecutivo em novembro, à medida que o estímulo estatal foi sendo implementado, mostrou uma pesquisa da Reuters, embora as ameaças de novas tarifas dos Estados Unidos tenham obscurecido as perspectivas.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial da China, a ser divulgado no sábado, deve chegar a 50,2, acima dos 50,1 de outubro e do limite de 50 pontos que separa o crescimento da contração da atividade.

Enquanto isso, espera-se que a longa desaceleração do setor imobiliário apresente alguma melhora, com os preços das moradias potencialmente caindo em um ritmo mais lento este ano e se estabilizando em 2026, de acordo com uma pesquisa separada da Reuters.